Uno spettacolo su Don Milani al Quaranthana di Corazzano

Venerdì 21 febbraio alle ore 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 50 loc. Corazzano) la compagnia Chille De La Balanza porta in scena I Care - Lettera ad una professoressa, uno spettacolo di e con Claudio Ascoli e con Sissi Abbondanza e Monica Fabbri che pone l’accento su quella frase, “I care” (cioè mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura), che Don Milani scrisse di proprio pugno su una parete della stanza in cui nasce la scuola di Barbiana. L’affermazione è chiara, “è il motto intraducibile dei giovani americani migliori, me ne importa, mi sta a cuore. È il contrario del motto fascista ‘me ne frego’”. Come la “Lettera” fu una creazione collettiva di sei allievi sotto la guida del Priore, lo spettacolo è un tutt’uno di quattro scritture collettive, con la partecipazione attiva degli spettatori.

È uno spettacolo coinvolgente dedicato a Don Lorenzo Milani.

Lo spettacolo I CARE. Lettera a una professoressa, la cui prima è avvenuta in occasione della Marcia a Barbiana, è stato costruito in collaborazione con i ragazzi di Barbiana e di San Donato di Calenzano che ebbero come maestro don Milani. Ma non solo con la loro collaborazione: il primo studio si avvalse infatti di quella di Giorgio Pecorini, giornalista amico di lunga data di don Lorenzo,

e del linguista Tullio De Mauro, che studiò gli scritti milaniani e soprattutto la scrittura collettiva.

I CARE… propone quattro diverse scritture collettive con il coinvolgimento degli spettatori, chiama-ti a costruire la stanza di Barbiana e addirittura a scegliere gli episodi della vita del priore da con-servare o eliminare nella costruzione finale dell’evento.

Così, come la “Lettera” fu una creazione collettiva di sei allievi sotto la guida del Priore, lo spetta-colo è un tutt’uno di quattro scritture collettive…con la partecipazione attiva degli spettatori: la vita di don Lorenzo, a cura di Claudio Ascoli (con parole, oggetti ed eventi liberamente scelti dal pub-blico), Imparar facendo con Sissi Abbondanza che con gli spettatori partecipanti costruirà elementi scenici e una scultura costruita e saldata in scena con diversi materiali, Ho disegnato Lettera a una professoressa con Monica Fabbri che stimola la creazione dal vivo di disegni da parte del pubblico da montare in un cartellone collettivo, e infine Luci e suoni, reinventati sul momento e nell’occa-sione da Sandro Pulizzotto e Francesco Lascialfari, anche in questo caso con la partecipazione degli spettatori.

La stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano) è una stagione d’autore, che unisce la comicità del teatro al teatro contemporaneo, al teatro di ricerca, alla letteratura e alla musica. Un teatro d’autore per una nuova edizione della stagione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

