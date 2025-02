“38^ Firenze Empoli”, le modifiche temporanee a transito e sosta in alcune strade a Empoli

Uno degli appuntamenti sportivi più attesi per partecipazione e grande entusiasmo. Torna puntuale come ogni anno un fiore all’occhiello del ciclismo dilettantistico della Toscana, organizzata da “G.S. Maltinti Lampadari A.S.D. Empoli”, 149 chilometri di pedalata, riservata alla categoria “Dilettanti Under 23 Elite”, sabato 22 febbraio 2025. La gara ciclistica nazionale interesserà luoghi e vie della città, pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta, per consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell’evento.

I dettagli

I provvedimenti temporanei entreranno in vigore il giorno 22 febbraio 2025 (questo il link all’evento https://tinyurl.com/29ve9qle) in via Cherubini, nel tratto compreso tra il civico n. 99 e il n. 113, dalle 7 alle 18, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; via Torricelli, nel tratto compreso tra via Volta e via Carraia, dalle 12 alle 17, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara; via Carraia, nel tratto compreso tra viale IV Novembre e via Torricelli, dalle 7 alle 17, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della competizione; piazzetta tra via Bonistallo e via Carraia, in piazzetta dalle 12 alle 7 per montaggio palco, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara, nel tratto compreso fra via Carraia e via Pirandello, dalle 7 alle 17, per montaggio palco, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara e nel tratto compreso tra area Lazzi e via Pirandello, dalle 7 alle 17, lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara.

Le disposizioni proseguono: dalle 7 alle 18 del giorno 22 febbraio 2025, in via Fucini, lato destro del tratto compreso tra piazza Toscanini e via Mercadante, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Montanelli, ambo i lati del tratto compreso tra via Senese Romana e via Onofrio di Paolo, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Salaiola, ambo i lati del tratto interno al centro abitato di Monterappoli, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Valdorme Vecchia, ambo i lati del tratto compreso tra via Valdorme Nuova, lato Empoli, e via Maremmana I° tratto, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Maremmana I° tratto, ambo i lati del tratto compreso tra via Valdorme Vecchia e via Salaiola, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Bartoloni, ambo i lati del tratto compreso tra via Gian Battista Vico e il viale IV Novembre, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli.

Sono altresì previste altre modifiche alla circolazione veicolare: dalle 12.30 alle 16.30 di sabato 22 febbraio 2025, sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, come segnalata dai veicoli recanti i pannelli “inizio gara” e “fine gara”, nonché l’istituzione della segnaletica di divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli partecipanti e/o utilizzati dall’organizzazione per lo svolgimento della gara, nelle seguenti postazioni: via Salaiola, all’intersezione con via Sottopoggio per San Giusto, via di Corniola, via dei Cappuccini e via Valdorme Nuova; via Pozzale, all’intersezione con via di Canzano; via Carraia, alle intersezioni con via Galilei, via Marconi, via Bonistallo, via Torricelli, via Pietro e Maria Curie, via Pirandello, via Gian Battista Vico, via Meucci, via Arnolfo di Cambio, via del Terrafino e via di Corniola; via Monteboro; via Arnolfo di Cambio, all’intersezione con il viale Buozzi; viale IV Novembre, all’intersezione con via Bartoloni; via Bartoloni, all’intersezione con via De Sanctis e via Pacinotti; infine, via Valdorme Vecchia, all’intersezione con via Adamello, via Pozzale e via Bixio

Le modifiche adottate non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.