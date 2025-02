4 Ristoranti a Pisa, i complimenti da parte della Confocommercio

“Siamo orgogliosi di avere tra i nostri associati quattro attività in gara a 4 Ristoranti, a prescindere dal risultato finale Osteria La Grotta, Osteria Rossini, Trattoria Il Campano e Osteria In Domo hanno già vinto per lo spirito di competizione dimostrato e per la straordinaria visibilità che regaleranno alla bellezze e alle tipicità di Pisa”. Il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi esprime i suoi complimenti ai ristoratori pisani in gara nel noto programma condotto da Alessandro Borghese. “A tutti loro va il nostro più sincero in bocca al lupo e allo stesso tempo il nostro ringraziamento. Stiamo parlando di attività d'eccellenza della ristorazione pisana, è un onore rappresentare storiche realtà che hanno accettato di mettersi in gioco in un programma diventato ormai cult, contribuendo a promuovere il nome di Pisa e della sua cucina in tutta Italia. Una straordinaria vetrina per il nostro territorio, insieme alla sua cultura, la sua tradizione e i suoi prodotti tipici”.

“Riprendo le parole del post pubblicato da Alessandro Borghese, quando dice che a Pisa la Torre non è l'unico miracolo” afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“L'esperienza di 4 Ristoranti è un giusto riconoscimento alla passione, all'impegno e alla professionalità dimostrati quotidianamente dei ristoratori in gara, ma allo stesso tempo una preziosa occasione di visibilità per l'intera ristorazione locale e per la promozione di una Pisa che, oltre agli inestimabili tesori storici, architettonici e artistici, ha molto da offrire anche in quanto ad eccellenze gastronomiche. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove l'enogastronomia rappresenta una vera e propria ricchezza, oltre che un marchio importante riconosciuto nel mondo e allo stesso tempo parte integrante del sistema identitario della città. In questo contesto gli operatori lavorano e investono ogni giorno per garantire una qualità dell'accoglienza ai massimi livelli e il fatto che i quattro ristoranti in lizza siano tutti situati nel centro storico deve essere inoltre uno stimolo per la valorizzazione della nostra città, nell'ottica di una sempre più puntale ed efficiente promozione turistica”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

