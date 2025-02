441mila euro di investimenti per Arnovecchio, con il nuovo progetto 'Empoli Green Flow'

Una buona notizia giunge per Empoli e la sua area umida di Arnovecchio dalla Regione Toscana. Il progetto 'Empoli Green Flow: protezione e implementazione di ecosistemi umidi ad Arnovecchio', presentato dalla giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi, è arrivato quarto tra i 5 finanziati del bando regionale 'Natura e biodiversità'.



"Quest'oggi - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - siamo stati a fare un sopralluogo in questo meraviglioso luogo al riparo dalla città e dove vengono a nidificare molte specie protette e particolari. Un luogo che, grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione, riusciremo a valorizzare nella sua interezza, considerato che manca anche l'altra area di Cava Manni all'appello per le visite. Arnovecchio deve essere un luogo sentito dai cittadini, lavoreremo proprio per questo con i gestori per avere un flusso maggiore di visitatori, pur nella consapevolezza che l'area umida va mantenuta intatta proprio per la presenza di flora e fauna. Non tutti i comuni hanno a disposizione un tesoro naturale così ben preservato, ma va diffuso per aumentare la sensibilizzazione verso i temi ambientali".

La Regione Toscana aveva stanziato 14 milioni di euro, chiedendo agli enti locali, ai consorzi di bonifica e agli enti parco comando carabinieri forestali di presentare interventi di manutenzione straordinaria di ambienti umidi. Lo scopo era quello di migliorare la qualità delle acque e la loro circolazione dentro lagune, laghi o aree umide per salvaguardare specie e habitat tutelati. Empoli rientra a pieno titolo, con il finanziamento completo di 411mila euro richiesti, per il sostegno dell'oasi di Arnovecchio (denominata ufficialmente nei documenti 'Area naturale protetta d'interesse locale').

"Con questa riqualificazione - commenta l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci - vogliamo rilanciare l'area umida di Arnovecchio, farla conoscere meglio a tutti i cittadini di Empoli e oltre. Va premiato l'importante lavoro di divulgazione di Legambiente, a sostegno della tutela dei territori. Siamo molto soddisfatti del progetto presentato che consentirà all'area naturale di espandersi, visto che al momento Cava Manni è nel patrimonio comunale ma non è ancora accessibile al pubblico. L'aumento degli accessi dovrà riguardare veramente tutti, grazie ai percorsi sensoriali pensati anche per persone con disabilità. Infine, l'attivo della recinzione consentirà di tutelare l'area dall'inquinamento antropico che danneggia la fauna e la flora dell'area".

IL PROGETTO:

Il progetto mira a gestire le criticità dell'Oasi che mettono in pericolo la biodiversità. In primis le sponde troppo ripide per i laghi ricavati dall'ex cava Pierucci e dall'ex cava Manni, che diventano di ostacolo per la vegetazione e per gli animali. A seguire il disturbo dalle attività dell'uomo: sia l'ingresso abusivo di persone che si riversano sulle sponde di questi laghi, sia la presenza di batteri come Eschericia coli ed Enterococchi che documentano l'interferenza nelle acque dell'area umida con le coltivazioni agricole e le attività produttive nelle vicinanze. Per questo i tecnici comunali, con osservazioni puntuali di tecnici competenti del circolo Legambiente Empolese Valdelsa che hanno in gestione l'oasi, avevano predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica Empoli Green Flow.

Con il progetto finanziato, saranno progettate e installate delle isole galleggianti per l'approdo della fauna selvatica, rimodellate le sponde dei laghi e scavati due stagni. Si procederà anche alla recinzione delle aree lacustri per evitare l'intervento di estranei non autorizzati. Infine è stato pensato un percorso sensoriale per conoscere l'area umida a livello inclusivo, anche per persone con disabilità visiva e motoria.

