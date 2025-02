Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Rispettano i pronostici i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che espugnano il parquet di Reggello con un perentorio 50-93 frutto di una seconda parte a senso unico. Dopo i primi due quarti in sostanziale equilibrio (36-45 al riposo lungo), l’Abc cambia passo nella ripresa, quando stringe le maglie difensive e scappa via. Ultime due frazioni senza storia, con i gialloblu tutti a segno che allungano a dismisura e fanno partire già al 30′ i titoli di coda.

Prossimo impegno giovedì 27 febbraio alle 21:15 sul parquet del Maginot Siena.

Basket Reggello – Abc Castelfiorentino 50-93

Tabellino: Rosi 13, Ticciati 26, Vallerani 2, Leti 5, Marchetti 9, Bartolini 3, Damiani 10, Fabrizzi 2, Viviani 13, Niccolini 10. All. Corbinelli.

Parziali: 17-25, 19-20, 9-22, 5-26

UNDER 17 GOLD

Frena a San Giovanni la corsa dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che cadono 68-60 in casa del Cmb Valdarno. Dopo il punto a punto iniziale (18-16 al 10′), i padroni di casa allungano a cavallo tra la seconda e la terza frazione fino a toccare il 57-39 alla terza sirena. L’Abc cambia passo nell’ultimo quarto, quando piazza il parziale che prova a riaprire i giochi: la reazione gialloblu, però, non basta e la rimonta castellana si ferma a -8.

Prossimo impegno sabato 22 febbraio alle 18 al PalaBetti contro il Bottegone.

Cmb Valdarno – Abc Castelfiorentino 68-60

Tabellino: Fedeli 19, Garbetti 11, Bufalini 10, Costantini 8, Baldi 4, Pagliai 8, Bini, Rosi, Simoncini, Zampacavallo. All. Corbinelli.

Parziali: 18-16, 20-12, 19-11, 11-21

UNDER 15 GOLD

NIente da fare a Livorno per i ragazzi di Marco Guerriero, che si arrendono sul parquet dell’Invictus per 58-53. Dopo un buon approccio che vale il +4 al primo riposo, nella seconda frazione i gialloblu accusano il break labronico che ribalta l’inerzia a metà gara (30-24). Nella ripresa l’Abc resta a contatto (45-42 al 30′), preludio al botta e risposta finale in cui la squadra di casa si mostra più solida e va a prendersi i due punti.

Prossimo impegno giovedì 20 febbraio alle 19:45 al PalaGilardetti contro il Bcl Lucca.

Invictus Livorno – Abc Castelfiorentino 58-53

Tabellino: Pagliai 17, Pirrone 6, Di Carlo 13, Paniccià 9, Profeti 4, Bertelli 4, Capocchini, Bianchi, Barbieri, Capuana. All. Guerriero.

Parziali: 11-15, 19-9, 15-18, 13-11

UNDER 14 GOLD

Sconfitta amara per i ragazzi di Marco Guerriero, che si lasciano sorprendere dall’Union Basket Prato: 68-63 il finale in terra laniera. Avvio subito autoritario per l’Abc, che guida li giochi in avvio e tocca il 9-18 alla prima sirena. Un vantaggio che i gialloblu amministrano fino al terzo riposo (42-49), preludio alla reazione locale che nell’ultimo quarto ribalta completamente la gara: un parziale di 26-14 gira l’inerzia e vale il sorpasso dell’Union, che negli ultimi giri di cronometro amministra e si prende i due punti.

Prossimo impegno sabato 22 febbraio alle 16 al PalaBetti contro Union Basket Campi.

Union Basket Prato – Abc Castelfiorentino 68-63

Tabellino: Bertelli 27, Pirrone 20, Profeti 8, Barbieri 4, Giovannoni 2, Anton 2, Torregrossa, Cipolla T., Lisi, Gazzarrini, Scherillo, Faffi. All. Guerriero.

Parziali: 9-18, 15-14, 18-17, 26-14

UNDER 13 REGIONALE

Inizia con una bella vittoria lontano da casa la seconda fase dei ragazzi di Giovanni Corbinelli targati Boston Celtics, corsari a Sansepolcro per 47-55. Gara di fatto senza un padrone fino agli ultimi giri di lancette, con le squadre che si alternano al comando. A metà gara il tabellone segna 21-19, che diventa 35-38 al 30′. Nella frazione finale l’Abc alza l’intensità e tiene alta la concentrazione, gestendo al meglio i possessi decisivi in volata.

Prossimo impegno sabato 22 febbraio alle 16 al PalaGilardetti contro Terranuova.

Pall. Sansepolcro – Abc Castelfiorentino 47-55

Sono scesi in campo: Zaccagnino, Marzuoli, Galli, Iori, Bagnoli, Battaglia, Allegra, Costa, Scarscelli, Bargigli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 8-13, 13-6, 14-19, 12-17

UNDER 15 FEMMINILE

Gara tutta in salita quella delle ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti cedono il passo alla Synergy per 19-50. Dopo un avvio letteralmente da dimenticare, le gialloblu provano a ricucire nella seconda frazione, ma al rientro dall’intervallo le ospiti tengono salda l’inerzia e scavano il solco.

Prossimo impegno sabato 22 febbraio alle 16:15 sul parquet di Terranuova.

Basket Castelfiorentino – Synergy Basket 19-50

Tabellino: Dainelli 4, Arcara 1, Jahelezi N. 6, Montanelli 2, Ciampolini 1, Murati 2, Fontanelli 1, Jahelezi S. 2, Zenarti, Mancini, Latini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 0-11, 11-9, 5-17, 3-13

MINIBASKET

Weekend da incorniciare per il Minibasket Abc. Grande vittoria per gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti hanno conquistato per 3 tempini ad 1 il match contro il Costone Siena. Prestazione corale anche per gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà, andati ad espugnare il parquet di Calenzano, mentre gli Scoiattoli Small 2017 di Marco Tirella e Greta Cambi sono stati protagonisti del triangolare casalingo insieme ai pari età di Use Empoli e Baloncesto Firenze.

Tanti gli appuntamenti del prossimo fine settimana. Si inizia sabato 22 febbraio con gli Aquilotti Big che, divisi in due gruppi, Giallo e Blu, riceveranno le visite di Use Empoli (ore 10 PalaBetti) e Tavarnelle (ore 14 PalaGilardetti). Alle 18 sarà invece la volta degli gli Scoiattoli Big, che al PalaGilardetti ospiteranno la Freccia Azzurra. Domenica 23 toccherà infine agli Aquilotti Small, di scena alle 12 al PalaBetti contro Valdisieve, e agli Esordienti, che alle 16:30 faranno visita a Terranuova.

