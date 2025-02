Abusa della figlia e tenta di rimandarla in Asia: condannato a 10 anni, anche la madre colpevole

Un uomo di 42 anni è stato condannato a 10 anni di reclusione dal tribunale di Firenze per violenza sessuale sulla figlia minore e violenza privata. Dovrà risarcire la ragazza, costituitasi parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro. La vicenda è emersa nel gennaio 2023 grazie alla denuncia della nonna materna, che aveva raccolto le confidenze della nipote, allora 12enne. Gli abusi sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022 nel territorio dell'Empolese Valdelsa. La madre, invece di proteggerla, avrebbe cercato di rimandarla in Asia con la complicità del marito, ma il piano è stato fermato dagli investigatori. Anche la donna è stata condannata per violenza privata. L’uomo è in carcere, la moglie ai domiciliari, mentre la ragazza è stata affidata alla nonna.