Alloggi per over 65, aperto il bando per la residenza sociale 'Valdisole' di Vinci

Da martedì 18 febbraio fino a giovedì 20 marzo 2025 è aperto il bando per l'assegnazione degli alloggi presso la residenza sociale 'Valdisole' di Vinci.

La domanda può essere presentata da persone singole o coppie di età pari o superiore a 65 anni, residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e in possesso di una attestazione ISE/ISEE in corso di validità, con valore ISEE non superiore a € 16.500,00. Per conoscere tutti gli altri requisiti di accesso è possibile prendere visione del bando sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni (www.empolese-valdelsa.it).

LE DICHIARAZIONI - "La residenza sociale di Valdisole ha un valore importante per tutto il nostro territorio. Promuove e sostiene l'autonomia personale degli anziani, mira all'inclusione sociale e al supporto delle relazioni con un monitoraggio costante della sicurezza degli ospiti. Il nuovo bando permette di continuare in questa direzione valorizzando le politiche per la casa e la socializzazione", commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

"Gli alloggi di Valdisole a Vinci sono un'esperienza che apre una seconda vita alle persone meno giovani, per vivere all'interno di un contesto attivo e con un supporto importante contro eventuali difficoltà finanziarie. Apriamo le domande a tutti i cittadini dell'Unione per permettere di affrontare le difficoltà degli alloggi con una risposta importante e concreta", conclude Alessio Mantellassi, sindaco delegato alle Politiche della Casa dell'Unione dei Comuni.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente sul modulo predisposto dall'Unione (scaricabile dal sito www.empolese-valdelsa.it) entro il 20 marzo 2025 con una delle seguenti modalità:

- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli);

- spedite a mezzo raccomandata postale A.R. all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa - Piazza della Vittoria 54 – Empoli; farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante;

- tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo: circondario.empolese@postacert.toscana.it

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, è possibile contattare lo sportello sociale del proprio Comune di residenza nei seguenti giorni ed orari:

Capraia e Limite, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-978141

Cerreto Guidi, lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12; tel. 0571-906220

Castelfiorentino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11; tel.0571- 686331

Certaldo, lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15,00 alle 18,00; tel.0571- 661285

Empoli, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17; tel.0571- 757063

Fucecchio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, tel.0571- 268501

Gambassi Terme, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 giovedì dalle 15.30 alle 18; tel.0571-1655113

Montaione, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13; tel.0571- 699242

Montelupo Fiorentino, martedì e giovedì dalle 10 alle 13; tel.0571-917561,

Montespertoli, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571- 600272

Vinci, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel.0571-933210

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

Notizie correlate