Presentato nel Palazzo Medici Riccardi, il nuovo libro 'Le voci del Mercato' di Anna Sacchetti

È stato presentato nella sala Luca Giordano del Palazzo Medici Riccardi, il libro 'Le voci del Mercato' di Anna Sacchetti , in collaborazione con l'Associazione Insieme per San Lorenzo e la Città Metropolitana di Firenze. Il Mercato di San Lorenzo è da sempre uno dei luoghi iconici di Firenze, come lo sono i personaggi e le voci di coloro che l'hanno frequentato nel corso dei decenni e reso così vitale.

È proprio alle storie di quei personaggi, Anna Sacchetti, sanlorenzina doc, ha dedicato un libro dal titolo "Le voci del Mercato" edito da

Nicomp, presentato nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi in con l'associazione Insieme per San Lorenzo. E così quelle

voci hanno ripreso vita nel dialogo tra l'autrice e Massimo Rinaldi, nelle parole di Giancarlo Geri, ma soprattutto nelle letture di tratte dal volume di Anna Sacchetti e curate da Elisiana Franconi, senza dimenticare l'intermezzo musicale del soprano Polina Volfson.

