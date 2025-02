Burger Battle 2025: è toscano il nuovo Re dell'hamburger gourmet

L'attesa è finita: la settima edizione di Burger Battle, l'unica competizione italiana dedicata all'hamburger gourmet, ha incoronato il suo nuovo re. Al termine di un tour che ha toccato le principali città italiane, la finale, ospitata dalla fiera Beer Attraction di Rimini, ha visto trionfare il toscano Fabrizio Mazzantini con il suo sorprendente panino "Così, su due piedi".

Nato come una sfida tra amici sette anni fa, Burger Battle si è affermato come un evento di spicco nel panorama gastronomico nazionale, capace di esaltare le potenzialità dello street food attraverso la qualità degli ingredienti e la creatività degli chef. Quest'anno, 60 concorrenti provenienti da tutta Italia si sono affrontati in diverse tappe, da Bolzano a Napoli, per conquistare un posto in finale e il titolo di Burger Battle Ambassador.

I sei finalisti, Fabrizio Mazzantini (di FM Ancestral Luxury Events, Vinci, FI), Domenico Turla (di Route 78, Paratico, BS), Tiziana Coroni (di Nino’s Pub, Mandela, Roma), Maurizio Orlandi (Pinta – Beer & More, Atina, FR), Cosmo Fiocca (Fame da Lupi Restaurant &Pub, Tropea, VV) e Antonio Tagliente (Hill’s Burger & Chips by Antonio, Mottola, TA), hanno dato prova di grande talento, conquistando il palato di una giuria d'eccezione composta da Mario Gisimundo (Farm Frites), Amelia Gioiosano (food specialist), Giuseppe Arditi (Risto+ Lombardia) e Enzo Faraca (titolare del franchising Skassapanza); presenti anche tre opinionisti: Marco Scardigli e Monica Fantoni (titolari di Lowengrube e Tosca) e Daniele Barra (vincitore Burger Battle 2024).

La finalissima di quest'anno – condotta da Massimo Novati in arte Mocho (@mochohf) e Alessia Abundo (@italyfoodpornromagna) - ha introdotto una novità che ha messo a dura prova la versatilità dei finalisti: ogni concorrente doveva presentare una ricetta che potesse essere realizzata sia con hamburger di carne che con burger di salmone, oltre agli ingredienti obbligatori e ai tre elementi a sorpresa estratti dalla "mystery box" (miele, avocado, spinaci, ananas, zucchero di canna, arance, formaggio spalmabile e limone). Una sfida inedita che ha richiesto grande maestria nell'equilibrare sapori e consistenze.

Al termine di una gara avvincente, la giuria ha premiato Fabrizio Mazzantini da Vinci (Fi) per gusto, creatività, presentazione e carisma, assegnandogli il titolo di campione italiano 2025 per il burger “Così, su due piedi”

composto da: insalata coleslaw, Salsa Sour Cream Develey, ananas, Tiger Bun di Pastridor/Lantmanne, avocado, succo d'arancia, Salsa Remoulade Develey, senape Develay, Pluma di suino italiano AIA, burger di salmone panato MOWI Professional.

La giornata è stata resa ancora più memorabile da momenti di spettacolo e divertimento, come la realizzazione di un megabun di oltre 37 kg che ha visto gli chef Burger Battle superare il precedente record di 30 kg.

Per tutto il 2025, Mazzantini sarà il volto dell'hamburger gourmet italiano; gli chef di tutta Italia avranno un anno per prepararsi e contendersi il titolo.

Un ringraziamento speciale agli sponsor che hanno reso possibile l'evento: Lantmannen Unibake (Pastridor) da sempre sostenitore dell’evento, AIA, Develey, Farm Frites, Zucchi Professional (Fritturista), MOWI, con la partecipazione di Warsteiner, Kikkoman, Tabasco e Iotti frigoriferi e cucine.

