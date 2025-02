Castelfiorentino, la gioia del Carnevale con un “Castello di Favole”

Da Cenerentola alla Bella addormentata nel bosco. Da Biancaneve a La Bella e la Bestia. E poi il Mago di Oz, la Spada nella Roccia e tanti altri personaggi fantastici. E’ un “Castello di Favole” il tema scelto quest’anno per il Carnevale itinerante di Castelfiorentino in programma domenica 23 febbraio nelle vie e piazze del centro storico (la partecipazione è gratuita)

Un Carnevale che prenderà il via come in passato da Piazza Kennedy alle ore 15.00, e che con i suoi figuranti percorrerà le principali vie e piazze del Centro Commerciale Naturale (via Bovio, Via Volontari del Sangue, Via Garibaldi, Arco della Costa, Via Testaferrata, Corso Matteotti) disseminate da ben otto postazioni interattive, dove i bambini potranno assistere alle performance dei personaggi (ispirati dal mondo Disney ma non solo) e magari provare qualche gioco a “tema”. Presso ciascuna postazione, i bambini potranno inoltre depositare un loro disegno, per partecipare a un’estrazione finale.

Al termine, la sfilata confluirà insieme a tutti i personaggi delle varie postazioni in Piazza Gramsci, dove si svolgerà un grande gioco a squadre, la festosa guerra con i coriandoli e le stelle filanti (unico divieto: uso bombolette a gas) e l’estrazione dei disegni, con un omaggio per i più fortunati.

“Il Carnevale – osserva l’Assessore a Cultura/Eventi, Franco Spina – è una piacevole tradizione dalle origini antichissime, che porta la sua carica di allegria e si ripropone ogni anno come una grande festa per i bambini, per i quali anche il solo atto di mascherarsi e di identificarsi con un personaggio fantastico rappresenta già un modo per divertirsi. Se poi questo viene fatto in un clima di condivisione con i propri coetanei e la complicità dei genitori si trasforma in un’opportunità imperdibile per le famiglie, e un’occasione per animare il nostro centro cittadino. Quindi, ben venga questo “Castello di Favole” a Castelfiorentino per il quale ringrazio tutte le associazioni e i volontari che, a vario titolo, hanno collaborato alla sua organizzazione”

“Castello di Favole” è organizzato dalle associazioni Prociv Arci, Trivia APS, Amici di Castello, Avis, Auser, Fratres, Sezione soci di Castelfiorentino Unicoop Firenze, associazione CCN Tre Piazze, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e il contributo di Ente Cambiano Scpa. In caso di maltempo il Carnevale sarà rinviato alla domenica successiva con lo stesso programma. Le eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti in tempo reale verranno diffusi tramite i social network.

