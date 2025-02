Quarta tappa del 'viaggio' del sindaco di Montelupo tra le aziende del territorio

Continuano le visite del sindaco Londi e degli assessori del Comune di Montelupo alle aziende del territorio, un'occasione che mette sempre più in luce la vitalità e la diversità del nostro tessuto produttivo. Nell'ambito di queste visite sono state coinvolte anche tre realtà ceramiche, accompagnando il sindaco con l’assessora alla cultura Aglaia Viviani. In questa quarta tappa, il primo cittadino di Montelupo ha visitato 3 aziende specializzate nella manifattura della ceramica, un'azienda agricola e un supermercato.

Le tappe

Le CERAMICHE CORSINOVI rappresentano una dinamica azienda a conduzione familiare, che da decenni produce oggetti eleganti e unici destinati principalmente al mercato italiano.

Le TERRECOTTE ROSSELLI sono una vera e propria "creatura" di uno dei nostri più premiati maestri tornanti, specializzata nella realizzazione di terrecotte che spaziano dalla tradizione al design contemporaneo più audace. La ricerca e la sperimentazione sono le colonne portanti di questa azienda, che collabora frequentemente con giovani designer e architetti.

Le CERAMICHE L'ANTICO sono un’azienda in cui la tradizione artigianale si tramanda di generazione in generazione. Cristiano Cambi, il titolare, cura ogni fase della lavorazione, garantendo la realizzazione di prodotti di altissima qualità.

“La ceramica a Montelupo è ancora vivissima, come dimostrano le tre realtà che abbiamo visitato nei giorni scorsi. Ciascuna, a suo modo, porta avanti e reinterpreta la nostra tradizione con una competenza tale da permettere produzioni di altissimo livello”, afferma l’assessora Aglaia Viviani. “Il nostro auspicio è quello di creare sinergie con queste aziende, coinvolgendole nei progetti che portiamo avanti, anche in collaborazione con l’Associazione Strada della Ceramica di Montelupo.”

CALOS ITALIA, una realtà consolidata del territorio, è un'azienda attiva da oltre 20 anni, specializzata nella produzione di materiali di sicurezza. Si distingue per la realizzazione di borse di sicurezza riutilizzabili, interamente Made in Italy, personalizzabili in base alle specifiche esigenze dei clienti. Oltre ai prodotti per la sicurezza, Calos offre una linea di gadget in pelle e un servizio di stampa.

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, il riciclo e il riuso rappresentano una risposta importante, sia in un’ottica di risparmio che di abbattimento dei rifiuti.

DI TUTTO DI PIU’ di Montelupo Fiorentino si inserisce perfettamente in questa sensibilità, offrendo una risposta concreta. L’attività, avviata nel 1996, ha oggi una sede a Montelupo in via del Lavoro, dove il mercatino è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di vintage e per coloro che cercano oggetti unici a prezzi accessibili.

Montelupo Fiorentino vanta anche interessanti realtà legate alla produzione di vino e olio. Il sindaco, accompagnato dall’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi e dal vicesindaco Francesco Desii, ha recentemente visitato la TENUTA DI SAN VITO, un luogo speciale situato sulle colline che si affacciano su Camaioni: un’azienda biologica, che fa parte del Chianti Colli Fiorentini e che da Montelupo vende vini in tutto il mondo

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

