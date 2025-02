Concerto di Carnevale con l’Orchestra della Toscana e Marco Pierobon

Il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della Toscana, diretto da Marco Pierobon – anche tromba solista –, è un omaggio alla città che più di ogni altra ha segnato l’immaginario musicale del Novecento: New York. Un viaggio tra cinema, jazz e teatro musicale che rende tributo a tre giganti della composizione: Ennio Morricone, John Kander e George Gershwin. Questo straordinario concerto si terrà al palazzo delle Esposizioni di Empoli, giovedì 27 febbraio 2025, alle 21, dove le sonorità di New York prenderanno vita, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso musica, luci e atmosfere indimenticabili.

New York è sogno e ambizione, ritmo e modernità, e in questa serata la sua essenza prende vita attraverso arrangiamenti che ne esaltano il carattere unico. L’oceano sconfinato e la promessa di una nuova vita risuonano nelle note di Morricone per La leggenda del pianista sull’oceano, dove un grido squarcia il silenzio e il pianoforte si insinua come un’onda che trasporta il destino. Poi le luci sfavillanti di Broadway si accendono con Kander, autore di melodie seducenti e cariche di ironia, capaci di trasformare ogni canzone in un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo: dal magnetismo di All That Jazz all’energia beffarda di Cell Block Tango, passando per il sarcasmo e la teatralità di We Both Reached for the Gun. Infine, New York si fa sinfonia con Gershwin, dove lo swing incontra l’orchestra e il jazz si fonde con la musica colta: da Fascinatin’ Rhythm al Concerto in Fa, fino all’emozione travolgente delle pagine di Porgy and Bess, con la sua miscela di blues, gospel e lirismo senza tempo.

Un concerto che racconta la città che non dorme mai, con la sua musica fatta di luci e ombre, di euforia e malinconia, dove la tradizione e l’innovazione si incontrano per celebrare il mito di Broadway e del musical, cuore pulsante della Grande Mela. Ogni nota è una storia, ogni melodia un viaggio nel tempo e nello spazio.

Il protagonista della serata

Nato a Bolzano, Marco Pierobon, dopo il diploma in Tromba presso il Conservatorio di Bolzano, diviene professore d’orchestra alla Toscanini di Parma, al Maggio Musicale Fiorentino, all’Accademia Santa Cecilia a Roma e, infine, alla Chicago Symphony Orchestra. Nel 2007 decide di insegnare in Conservatorio e si dedica all’attività solistica e cameristica. Arrangia molto materiale per varie formazioni, dirige, suona la musica che piace a lui e che nessuno gli impone: «La mia estrazione è prettamente classica, ma mi piace mischiare un po’ di tutto, jazz, musica latinoamericana, concerti molto seri e impegnati e altri in cui anche la comicità ha la sua parte». È, insomma, un musicista visionario e poliedrico, non nuovo a imprese inusuali.

BIGLIETTI:

Intero: 15 €

Ridotto: 12 € *

Under 18 e studenti: 6 € **

Under 6: gratuito

Le prevendite dei biglietti

Libreria Rinascita, via Ridolfi 53 – Empoli

Bonistalli Musica, via Fratelli Rosselli 19 – Empoli

Online su eventbrite a questo link: https://shorturl.at/ztiIm

PROMOZIONE MUSICAX2 - SHARE THE MUSIC!

Se hai tra i 18 e i 35 anni, l’Orchestra te la regala il Centro Busoni! Acquistando un biglietto per questo concerto, il secondo è in omaggio.

Il prossimo appuntamento

La stagione concertistica continua al Teatro Shalom venerdì 7 marzo 2025 con il duo formato da Alberto Bologni (violino) e Giuseppe Bruno (pianoforte) per un emozionante omaggio a Luigi Dallapicccola e Maurice Ravel.

Fonte: Comune di Empoli

Notizie correlate