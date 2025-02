Emma Donnini incontra i cittadini per 'Un caffè con la Sindaca'

Una serie di momenti di incontro e confronto per raccogliere problematiche, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini. Sono quelli che la sindaca Emma Donnini ha programmato nelle frazioni di Galleno, Massarella, San Pierino e Querce con il format “Un caffè con la Sindaca” , in concomitanza con gli appuntamenti del progetto “Urp nelle frazioni”.

Il primo incontro, che si è tenuto giovedì 13 febbraio presso il circolo Arci di Galleno, ha dato indicazioni positive: la sindaca ha incontrato diversi residenti, che hanno apprezzato la disponibilità della prima cittadina e il format del progetto, in un'atmosfera accogliente ed informale che stimola lo scambio ed il confronto.

“Ci tenevo a riprendere un contatto diretto con le persone e credo che questa modalità sia particolarmente indicata per creare momenti di incontro con i cittadini – spiega la sindaca -. A Galleno abbiamo avuto un buon riscontro e adesso proseguiremo il progetto anche nelle altre frazioni, con la volontà di rendere l'amministrazione sempre più vicina alla comunità. Questi colloqui rappresentano momenti importanti, in cui raccogliere segnalazioni e problematiche da discutere poi con gli uffici competenti, ma anche idee e suggerimenti preziosi da chi vive la quotidianità del territorio di volta in volta interessato”.

Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 21 febbraio a Massarella (ore 10-12 presso il bar Donnini in piazza 7 Martiri), venerdì 28 febbraio a San Pierino (ore 10-12 presso l'Info Point in via Sanminiatese 8/a) e martedì 4 marzo a Querce (ore 10:30-12 presso lo sportello comunale in via di Ferretto).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate