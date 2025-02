Ecco 'Fantasmi', il nuovo libro dello scrittore empolese Fabio Casalini

È disponibile in tutte le librerie e online Fantasmi, il nuovo libro dello scrittore empolese Fabio Casalini, edito da Capponi Editore.

Il libro si incentra sull'indagine di una misteriosa morte di una donna e di sua figlia di tre anni che si trasforma in un viaggio nei meccanismi più profondi e ingannevoli della mente umana. La realtà si confonde con l’illusione, e ciò che sembra vero è spesso solo il riflesso di ciò che vogliamo credere, piuttosto che di ciò che realmente percepiamo.

SINOSSI

Se non vedo non credo.

Questa citazione evangelica è il simbolo della cultura occidentale, dominata dall’impero della vista, dove tutte le credenze, le opinioni, la conoscenza e la stessa verità sono indissolubilmente legate all’idea di visione e al concetto di ragione che illumina. Ma se ha ragione Platone e l’essere umano si trova incatenato all’interno di una caverna, il paradigma epistemologico imperante, sorretto dalla fiducia nella luce e nel suo potere di illuminare qualcosa che si nasconde, perde ogni tipo di fondamento riducendosi a mera illusione. Quello che crediamo di vedere, di percepire, non sono gli oggetti reali, sono ombre proiettate su una parete, immagini eteree e distorte; sono fantasmi. Indagare sulla misteriosa morte di una donna e sua figlia di appena tre anni diviene così nient’altro che la possibilità di assistere al meraviglioso e totalmente insensato talento del cervello di creare ciò che gli uomini credono invece di percepire, fuori di loro.

In una incongruente spirale di avvenimenti, tra flashback, sedute di ipnosi, psicoterapia e aspettative personali, il protagonista, sempre legato a una narrazione in prima persona (con un punto di vista necessariamente parziale e relativo), diverrà lo spettatore inerme di tale distorto gioco di riflessi, in una grottesca deformazione percettiva totalmente svincolata da qualsiasi tipo di sostrato reale.

BIOGRAFIA:

Fabio Casalini nasce a Empoli il 29 agosto 1988. Da sempre appassionato di ricerca filosofica e movimento umano, trascorre gli anni della

giovinezza sulle montagne sacre di san Francesco per seguire gli insegnamenti di un maestro taoista. Tornato a casa si laurea in scienze motorie e diventa insegnante. Per il conseguimento della seconda laurea studia filosofia all’università degli studi di Firenze, approfondendo gli aspetti legati alla logica matematica, all’algebra e alle teorie semantiche del linguaggio. Nel 2024 ha pubblicato la raccolta Racconti d’amore e di morte per il Seme Bianco editore.

Fonte: Ufficio Stampa

