FI alla REMS di Empoli: "Siamo anche partito degli ultimi. Collegamento bus e più progetti rieducativi"

Forza Italia guarda alle regionali e ha iniziato il suo percorso di iniziative 'a tema' sui territori: a febbraio è stato scelto anche il tema Giustizia e oggi una delegazione di FI locale, accompagnando il coordinatore regionale Marco Stella e il consigliere Metropolitano Gianni Vinattieri, sono stati alla REMS di Empoli. Erano presenti tra gli altri il consigliere ed ex candidato sindaco di Empoli Simone Campinoti, il coordinatore empolese Samuele Spini e il consigliere di Vinci Egidio Varrecchia, a Claudia Ghezzi, oltre all'ex candidato sindaco a Empoli ed ex consigliere regionale Nicola Nascosti.

Due i fascicoli aperti sul tavolo: la necessità di ampliare i progetti di rete con il territorio per favorire i processi di reintegrazione degli ospiti della struttura e il nodo della viabilità, ossia la necessità di collegare meglio al struttura in particolare con una fermata bus che vada verso Empoli.

"Questa visita è parte delle nostre relazioni con il territorio, che poi è la nostra mission politica - spiega Simone Campinoti - abbiamo trovato una struttura d'eccellenza, che può essere migliorata con piccoli dettagli: è emersa la questione della viabilità, a partire dall'assenza di una fermata dei bus che vada verso Empoli. Poi parlando con la direttrice si è confermata l'importanza di ampliare i progetti con associazioni, aziende o cooperative. Si è fatto dei primi passi con i progetti di agricoltura sociale nel perimetro esterno della REMS, il progetto chiamato DimOrtoBuono, e gli inserimenti lavorativi nella libreria San Paolo, entrambi gestiti dalla Cooperativa Sintesi Minerva. Si può fare ancora altro, coinvolgere meglio aziende e associazioni interessate. Infine servirebbe anche un pulmino in dotazione alla REMS per poter svolgere questo tipo di attività"

La scelta della REMS, spiega Marco Stella "serve a ribadire un concetto: spesso siamo stati considerati il partito dei ricchi, e lo siamo, ma siamo anche il partito degli ultimi, quello che quindi guarda con attenzione anche a chi lavora nelle strutture carcerarie e a chi in carcere ci sta. Questi valori caratterizzano Forza Italia e ne rappresentano la diversità dagli altri. Febbraio era per noi il mese della Giustizia e dell'Immigrazione, e anche in quest'ultimo caso si conferma il nostro approccio verso gli ultimi: sono benvenuti gli immigrati regolari a cui si deve offrire possibilità, mentre chi è irregolare torna a casa sua, pur stipulando accordi bilaterali con i paesi da cui provengono i migranti per aiutarli e prevenire il fenomeno".

"Andare in questi luoghi - spiega Gianni Vinattieri - è elemento che mostra la sensibilità di Forza Italia per questi luoghi di accoglienza e cura psichiatrica che sono l'opposto di quanti credono che si debba chiudere dentro queste persone e buttare via la chiave. Crediamo in un approccio rieducativo che è tipico di Forza Italia, questo ci distingue dagli altri nel Cdx".

I toni, pare evidente, sono quelli della contesa politica alle porte delle elezioni, interna ed esterna. Forza Italia continuerà il suo tour in Toscana, e intanto a Empoli, il prossimo 22 febbraio, si terrà l'assemblea in cui saranno rinnovati gli organi della segreteria locale. Le candidature dovranno essere raccolte 48 ore prima, e al momento non filtrano nomi, anche se "saranno la conseguenza dei risultati ottenuti localmente dal partito alle scorse Amministrative".

