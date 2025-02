Aumentano del 21% i furti in abitazione in Toscana: Pisa provincia più colpita

I furti in casa in Toscana aumentano e il numero è quasi da record: +21,1% in un anno. E tre città toscane occupano il podio italiano per incidenza di furti sulla popolazione. Pisa è, inoltre, la provincia più colpita d'Italia. Sono dati che giungono dalla terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno.

I numeri fanno riferimento al 2023 e l'aumento è rispetto al 2022. Nel 2023 infatti si sono registrati 14.091 furti in abitazione nella nostra regione, il valore per abitante più elevato del Paese, pari a 38,4 furti ogni 10.000 persone (+13,4 punti rispetto alla media nazionale).

Prendendo a riferimento l'incidenza sulla popolazione, il podio nazionale è tutto toscano. Pisa ha un tasso di 48,1 furti ogni 10.000 abitanti e si posiziona al primo posto. Firenze è seconda con 43,3 ogni 10.000 abitanti. Al gradino più basso Lucca, con un valore di 42,7 casi ogni 10.000 abitanti.

L’Indice di Sicurezza Domestica, elaborato da Censis e Verisure, registra un significativo peggioramento: con un punteggio di 98,7, inferiore alla media italiana di 100, la Toscana scivola al quattordicesimo posto, perdendo ben sette posizioni rispetto al 2022, quando registrava un valore di 104,1. "Un dato che evidenzia come, all’elevata incidenza dei furti, si aggiunga una significativa vulnerabilità delle abitazioni" dicono dall'Osservatorio".

Notizie correlate