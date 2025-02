Giocagin 2025, la manifestazione in arrivo a Montelupo

Giocagin, la manifestazione organizzata dalla Uisp con l'obiettivo di unire i valori dello sport e della solidarietà, sbarcherà domenica 23 febbraio al Palasport “Sergio Bitossi” di Montelupo. Dal pomeriggio si alterneranno esibizioni di ginnastica, danza, fitness, Afa, discipline orientali: una vera e propria esplosione di energia e spettacolo.

Manifestazione nata alla fine degli anni Ottanta, da oltre trent’anni Giocagin rappresenta una vetrina per affermare il diritto allo sport di tutte e tutti e per dimostrare come attraverso di esso si crea benessere individuale e crescita sociale. Ma si alimenta anche un importante circuito di solidarietà. Quest’anno, infatti, tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’associazione “Abbracciami” di Empoli, una realtà nata nel 2021 dall’impegno di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi neuroatipici, in prevalenza autistici. In particolare, Uisp Empoli Valdelsa intende contribuire al ripristino della cartellonistica installata dall’associazione all’interno del parco di Serravalle lo scorso anno e vandalizzata poco dopo l’inaugurazione.

Si tratta della cosiddetta “segnaletica in comunicazione aumentativa alternativa” (CAA), un sistema di comunicazione inclusivo che permette una migliore fruizione degli spazi da parte di tutte e tutti.

"Giocagin è una festa che ha due obiettivi - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - quello di dare ai giovani e non solo, un luogo nel quale potersi esibire e mostrare i propri progressi, e quello di fornire l’occasione di mandare un messaggio di solidarietà. L’intero incasso sarà, infatti, devoluto in beneficenza: abbiamo scelto l’associazione Abbracciami, che potrei spiegare in due parole: rete e resilienza. Rete perché questa realtà fa parte, assieme a Uisp e ad altre 50 realtà, alla Rete Inclusione e uno degli obiettivi è quello di sostenerci reciprocamente. Resilienza perché lo scorso anno questa associazione aveva curato l’installazione di cartelloni inclusivi in un grande parco giochi cittadino, ma pochi giorni dopo sono stati vandalizzati e danneggiati: non vogliamo rimanere indifferenti e quindi abbiamo deciso di contribuire al ripristino dei cartelloni".

Quest’anno le società partecipanti sono Ssd Candela, Asd Harmonia “L’art de la danse”, Asp Montelupo, Asd Bunny Club, Asd Il Cerchio del Drago, Saltavanti Empoli, Uisp Empoli Valdelsa. Metteranno in scena decine di esibizioni, che potranno essere seguite dagli spalti del palasport con biglietto di ingresso di 5 euro. Speaker della giornata sarà Bruno Marconcini.

Per informazioni è possibile contattarci allo 0571/711533 oppure scrivere a empolivaldelsa@uisp.it. Tutti i dettagli sono reperibili sul nostro sito www.uisp.it/empoli.