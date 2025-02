Le api, custodi della biodiversità: un incontro all'Auditorium di Palazzo Pretorio a Empoli

Giovedì 20 febbraio alle ore 17:30, l'Auditorium di Palazzo Pretorio ospiterà un evento imperdibile dedicato alla vita sociale delle api, straordinarie custodi della biodiversità. Un incontro che si preannuncia ricco di contenuti e di spunti di riflessione, organizzato dall'Associazione Turistica Pro Empoli.

In un mondo in cui la natura è minacciata da numerosi fattori, le api si ergono come protagoniste silenziose, ma determinanti, nell'equilibrio ecologico del nostro pianeta. La loro importanza va ben oltre la produzione del miele: sono essenziali per la pollinizzazione delle piante, un processo che permette la riproduzione di molte specie vegetali, compresi i fiori e i raccolti da cui dipendono gran parte delle nostre risorse alimentari. Senza api, infatti, molte delle coltivazioni che arricchiscono la nostra dieta quotidiana, come frutta, verdura e piante da fiore, non potrebbero prosperare.

Ad approfondire questi temi saranno due esperti di grande valore: il l'apicoltore Davide Cristofori, che pratica un apicoltura biologica, utilizzando metodi sostenibili e prodotti certificati, e Rolando Nutarelli, esperto e appassionato del mondo delle api, nonché socio dell'Associazione Turistica Pro Empoli, che ha reso possibile l'organizzazione dell'evento. I due relatori ci guideranno alla scoperta del mondo affascinante delle api, raccontando come vivono, come interagiscono tra di loro all'interno degli alveari e come contribuiscono alla salute del nostro ecosistema.

In particolare, Cristofori offrirà uno spunto interessante sul suo approccio biologico all’apicoltura, che garantisce il benessere delle api e la qualità dei prodotti, mentre Nutarelli condividerà la sua passione per la biodiversità e per la salvaguardia di questi insetti fondamentali per l'ambiente.

L'incontro sarà anche un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di adottare comportamenti responsabili che possano contribuire alla protezione delle api e, di conseguenza, dell’intero ecosistema.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Non mancate l'opportunità di scoprire come la vita di questi piccoli, ma fondamentali, insetti, influisca direttamente sulla nostra vita quotidiana e sul futuro del nostro ambiente.

Fonte: Ufficio Stampa