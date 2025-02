"Le Case del Malcontento" arriva sul palco del Teatro delle Arti di Lastra a Signa

Il 21 febbraio alle ore 21.00 andrà in scena al Teatro delle Arti di Lastra a Signa lo spettacolo Le Case del Malcontento, tratto dall'omonimo romanzo di Sacha Naspini, in una produzione Atto Due / Murmuris, con la drammaturgia di Simona Arrighi e Luisa Bosi e la regia di Simona Arrighi.

Lo spettacolo vede in scena Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè e Francesco Mancini, dando vita a una rappresentazione intensa e suggestiva, che porta sul palco le atmosfere cupe e intrise di tensione di un borgo millenario dell’entroterra maremmano.

Un viaggio teatrale tra nebbia e silenzi assordanti

Gli abitanti de Le Case sono intrappolati in un’esistenza soffocante, tra superstizione, violenza e solitudine. Il paese, arroccato su uno sprone di roccia scosso dai terremoti, è avvolto da nebbie che sembrano risucchiare il tempo e le vite di chi lo abita. Queste creature, inconsapevoli protagoniste delle proprie tragedie, sono raccontate in una lingua cruda e affilata, capace di far emergere la brutalità e l'ironia spietata di un universo sospeso tra il reale e il fantastico, metafora delle parti più oscure dell’animo umano.

Lo spettacolo si sviluppa come una ballata popolare, dove la comunità è testimone e complice delle vicende che si intrecciano tra i vicoli e le case del paese. Il coro degli abitanti, onnipresente, amplifica le dinamiche oppressive e violente della comunità, restituendo un ritratto feroce e grottesco della società.

Un’esperienza teatrale tra parola, suono e spazio

La regia di Simona Arrighi costruisce un'ambientazione evocativa, dove la scena astratta e la drammaturgia sonora di Isabelle Surel immergono il pubblico in un’atmosfera densa e inquietante. La nebbia, simbolo del mistero e dell’ineluttabilità del destino, avvolge l’intera rappresentazione, mentre i personaggi emergono da questo vapore lattiginoso per raccontare le loro storie di disperazione e rivalsa.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa