Lego protagonisti al Museo Archeologico di Montelupo

Il fine settimana del 22 e 23 febbraio 2025, il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino ospiterà l'evento "Mattoncini al Museo", un appuntamento imperdibile per grandi e piccini. Durante l'evento, il museo sarà arricchito dalle straordinarie creazioni originali di ToscanaBricks, il LEGO® Users Group della Toscana, che animeranno le diverse aree tematiche, creando un affascinante incontro tra storia e creatività.

Dettagli dell'evento

Quando: Sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 9:00 alle 19:00 e Domenica 23 febbraio 2025 dalle ore 10:00 alle 18:00

Dove: Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino, via Santa Lucia

Ingresso:

Adulti (dai 18 anni in su): 6€

Bambini (dai 4 ai 17 anni): 4€

Bambini (0-3 anni): ingresso gratuito

Cosa troverete durante l'evento:

Esposizione di opere originali: nelle sale del museo al piano inferiore e nelle vetrine al piano superiore saranno esposte incredibili creazioni originali realizzate con mattoncini LEGO® dai membri di ToscanaBricks che affiancheranno la consueta esposizione di reperti archeologici.

Area di gioco libera: I visitatori di tutte le età potranno liberamente cimentarsi nella costruzione di opere con i mattoncini LEGO®.

Laboratori creativi a tema Minecraft

Durante l'evento, saranno organizzati laboratori creativi di costruzione a tema Minecraft, rivolti in particolare ai più giovani. La partecipazione ai laboratori richiede una prenotazione che potrà essere effettuata presso il banco accoglienza all'arrivo, in base alla disponibilità.

Come partecipare

Non è richiesta la prenotazione per l'ingresso all'evento, ma per partecipare ai laboratori è necessario registrarsi presso il banco accoglienza.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 339 4666461.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa