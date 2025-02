Lo Studio Commerciale Schimmenti incontra gli studenti dell’Istituto Checchi di Fucecchio

Venerdì 21 febbraio, presso l’Auditorium La Tinaia di Fucecchio, il Dott. Francesco Schimmenti, fondatore dello Studio Commerciale Schimmenti, incontrerà gli studenti dell’Istituto Checchi per un evento speciale dedicato al mondo dell’impresa, dell’economia e delle scelte professionali. L’incontro vedrà protagoniste le classi terza, quarta e quinta di Sistema Moda articolazione Calzaturiero e terze sezioni A e B dell’I.Te.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno sguardo concreto sulle opportunità e sulle sfide che li attendono dopo il diploma.

Un incontro per ispirare il futuro

Durante l’evento, il Dott. Schimmenti condividerà la sua esperienza professionale, raccontando come è nato il suo studio e quali sono le competenze oggi più richieste nel mondo del lavoro. Attenti alla realtà del territorio circostante, lo Studio Schimmenti crede fortemente nella generazione futura e l’obiettivo è trasmettere ai giovani la conoscenza e la passione che lo contraddistingue.

Il progetto è gestito dal Professor Giancarlo Martini, che ha creduto fin da subito nell’importanza di ciò che poteva regalare ai suoi studenti con questo progetto.

Sarà un momento per riflettere sul mondo delle imprese e sull’orientamento nel mercato del lavoro, ma soprattutto sull’importanza di credere nei propri sogni. Perché dietro ogni scelta di studio e lavoro c’è un’aspirazione, un obiettivo da raggiungere, una passione da coltivare. E se c’è una cosa che il mondo del business insegna, è che il successo non è fatto solo di numeri, ma di determinazione, impegno e fiducia in sé stessi.

Ai ragazzi dell’Istituto Checchi il messaggio è chiaro: non abbiate paura di sognare in grande, di mettervi in gioco e di costruire il vostro futuro con coraggio e curiosità.

Il domani appartiene a chi sa immaginarlo e ha la forza di trasformarlo in realtà.

Fonte: Ufficio Stampa