MInorenne alla guida di una station wagon: fermato a Livorno

Sabato 15 febbraio, durante un controllo, la Polizia Municipale di Livorno ha notato un grande veicolo compiere manovre sospette per le vie del quartiere Shangai. Gli agenti insospetiti hanno fermato il veicolo, una grossa Audi A6 Station Wagon, ed il suo guidatore, un ragazzo minorenne.

Dopo i dovuti accertamenti gli agenti hanno chiamato i genitori, contestandogli varie violazioni del Codice della Strada, tra cui incauto affidamento del veicolo a minore e per guida senza patente.

Il veicolo è stato posto in fermo amministrativo per tre mesi ed è stato anche sequestrato poichè sprovvisto di assicurazione.