Carnevalspertoli e feste in maschera, Montespertoli festeggia così il suo Carnevale

Il Comune di Montespertoli si prepara a festeggiare il Carnevale con un weekend ricco di eventi e attrazioni. Si parte venerdì 28 febbraio alle 22:30 presso l'Enoteca I Lecci, con un party organizzato da Vitamina M e Le Contrade di Montespertoli con Pro Loco. Una serata all'insegna del divertimento con maschere, musica e sorprese. Inoltre, i tre costumi più originali saranno premiati.

Partecipando all'evento, sarà sostenuto anche il progetto "Più Rumore", la campagna di crowdfunding per RockUnMonte.

Domenica 2 marzo invece tutti in piazza per Carnevalspertoli, un evento promosso dall’Associazione Commercianti & Artigiani in collaborazione con Vitamina M, Avis, Comitato genitori scuole di Montespertoli, Le Contrade di Montespertoli e Pro Loco. Dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in Piazza del Popolo, dove grandi e piccini potranno vivere in un pomeriggio ricco di attività, giochi e divertimento.

Ecco alcune delle attività in programma:

"Gioca e colora con Avis": Un laboratorio creativo dove i partecipanti potranno disegnare e colorare una nuova maglietta Avis. Le tre migliori creazioni verranno selezionate e stampate per essere indossate dai volontari. Il tutto sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Enrico e Ilaria.

"Sarabanda con RockUnMonte": Gli appassionati di musica potranno sfidarsi davanti all'ex-edicola in un coinvolgente quiz musicale. Indovinando titolo, artista o genere del brano, si potranno vincere gadget esclusivi.

Giochi di abilità e divertimento con il Comitato Genitori Scuole di Montespertoli, che proporrà sfide basate su velocità, riflessi e autoironia. Per i più piccoli, sarà allestita un’area truccabimbi per trasformarsi nei loro personaggi preferiti. Il Mago delle bolle, i Tale Illusionist e Gippo con le Bestie Volanti per i più piccoli, porteranno colore e magia all’evento con un suggestivo spettacolo itinerante. Le Contrade di Montespertoli offriranno l’opportunità di conoscere meglio la storia e le tradizioni locali, preparando il pubblico a tifare la propria squadra in vista della prossima Mostra del Chianti. Grazie all’Associazione Commercianti & Artigiani, sarà offerta una merenda per tutti, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montespertoli

Notizie correlate