Muore dopo un anno di coma: pestato e rapinato in strada all’Isolotto

Un uomo è morto dopo oltre un anno di coma a seguito di una brutale aggressione avvenuta nell’ottobre 2023 in via del Sansovino, nel quartiere Isolotto di Firenze. La vittima, un 78enne, era stata rapinata e colpita violentemente da due uomini in pieno giorno, cadendo rovinosamente a terra e riportando gravi traumi cranici.

L’aggressione e l’arresto

Secondo le ricostruzioni, la vittima aveva tentato di divincolarsi, ma uno degli aggressori gli aveva sferrato un violento calcio, facendolo cadere e provocandogli ferite gravissime. Il responsabile principale, un 35enne, è stato arrestato e si trova attualmente in carcere, mentre il suo complice è riuscito a fuggire.

Dopo l’aggressione, l’uomo era stato immediatamente trasportato in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Dopo mesi di coma, il suo cuore ha cessato di battere pochi giorni fa, rendendo necessario un aggiornamento delle indagini. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e valutare eventuali ulteriori responsabilità.

Il dolore della famiglia

L’avvocata Lucrezia Pellegrini, che assiste la famiglia della vittima, è intervenuto a La Nazione esprimendo il dolore e la rabbia dei parenti: "È una tragedia che si sarebbe potuta evitare. La famiglia è distrutta e chiede giustizia".

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree periferiche della città, mentre le forze dell’ordine sono ancora alla ricerca del secondo aggressore.