Nuovo incontro al mercato di Fucecchio con la Lega

Torna in piazza domani mercoledì 19 febbraio la Lega a Fucecchio (Fi) con una postazione ubicata all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano dalle ore 9 alle ore 13 circa. Perché la Lega torna in piazza a Fucecchio? A questa domanda, risponde il Leader locale del Carroccio, Marco Cordone, con queste testuali parole:" Il Movimento politico della Lega Toscana Salvini Premier, è continuativamente e non occasionalmente sul territorio perché ha sempre creduto e crede molto nella Comunità di Fucecchio, territorio molto importante perché si raffigurano al suo interno oltre alle caratteristiche dell'Empolese Valdelsa Medio Valdarno anche quelle del Comprensorio del Cuoio e della Pelle. Fucecchio, la Città dell'omonimo Padule, di Indro Montanelli e di quel meraviglioso sistema orografico rappresentato dalle colline delle Cerbaie, merita molto di più dell'attenzione che attualmente le Istituzioni le rivolgono e noi non ci stancheremo mai di chiedere: più Sicurezza per Fucecchio (accogliamo positivamente la venuta di 2 nuovi militi dell'Arma in quota alla Stazione Carabinieri); di chiedere una volta per tutte lo sradicamento dello spaccio di droga dalle Cerbaie; di chiedere la sistemazione del reticolo idraulico minore per evitare che ad ogni precipitazione intensa, soprattutto gli abitanti anche delle zone attraversate dal Rio di Fucecchio, debbano vivere grandi momenti di apprensione; di chiedere adeguata attenzione per i problemi del mondo produttivo della Concia, forte anche nel territorio comunale di Fucecchio. Per tutti questi motivi e per altri, ci mettiamo a disposizione dei cittadini dato che ci consideriamo politici da strada, politici tra la gente". La segreteria della Lega di Fucecchio - Cerreto Guidi, informa inoltre che chi lo vorrà, sempre domani 19 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13 circa potrà fare la tessera del Carroccio.-

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate