Riqualificazione sottopassi pedonali e carrabili a Certaldo, mozione FdI: "Dopo due mesi ancora nulla di fatto"

A Certaldo, il Consiglio Comunale del 28 novembre 2024 ha approvato all’unanimità una mozione di FdI, con alcuni emendamenti PD, avente per oggetto: “Decoro urbano con riferimento alla riqualificazione dei sottopassi pedonali e carrabili”. Con tale mozione si impegnavano Sindaco e Giunta a:

Provvedere a una manutenzione periodica per garantire un’adeguata pulizia, igiene e una decente imbiancatura.

Valutare la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza in alcune delle aree citate, di concerto con le autorità di pubblica sicurezza.

Revisionare e integrare la pubblica illuminazione, interna ed esterna, ove carente.

Ora siamo a metà febbraio e, a distanza di due mesi e mezzo, la mozione si è tradotta in un nulla di fatto. A denunciarlo sono Masini e Borghini, che hanno ritenuto doveroso interrogare Sindaco e Giunta sulla questione.

Per quanto riguarda il degrado nei pressi del sottopasso e del cavalcavia del Piano di Sotto, ci è stato riferito che “le sedie in legno presenti nell’ottobre 2024 dentro il tubo di cemento sono state in parte bruciate da ignoti per realizzare un falò e in parte si trovano, assieme ad altri rifiuti, in prossimità della prima panchina lungo il percorso ciclabile”.

È ormai noto che, oltre ai sottopassi, anche altre zone di Certaldo versano da anni in evidente stato di degrado urbano e sociale, tra cui:

La corte interna e le aree adiacenti l’ex cantina sociale tra via L. Da Vinci e via XVI Luglio.

L’ex sede Coop in via Monteverdi.

Via Beatrice-Poggio del Boccaccio.

I giardini ex Fattoria in via De Amicis.

La scala di Vicolo Signorini.

Il fabbricato a deposito presso il parcheggio della stazione ferroviaria.

Per questi motivi abbiamo presentato un’interrogazione con risposta orale, corredata di immagini fotografiche, che auspichiamo verrà trattata nel prossimo Consiglio Comunale. Chiediamo:

Se quanto appreso riguardo alla via Piano di Sotto corrisponde al vero e quando l’A.C. interverrà per bonificare l’area, rimuovere il tubo in cemento e completare eventuali opere idrauliche non finite.

Quali interventi siano stati realizzati o quali azioni siano state intraprese dopo due mesi dall’approvazione della mozione per ripristinare il decoro urbano e riqualificare i sottopassi.

Se, oltre agli interventi delle FFOO, siano in programma azioni concrete per la prevenzione e la riqualificazione delle altre zone degradate.

Riteniamo inaccettabile il protrarsi di tale stato di degrado, che incide negativamente sia sugli abitanti sia sui passanti. Ribadiamo con forza che “il degrado urbano favorisce e genera il degrado sociale”: è necessario intervenire con urgenza per prevenire e arginare questi fenomeni.

