Robotica Collaborativa in azione a Pontedera

Nuovo appuntamento di ARTES OpenHouse, il ciclo di incontri sulle tecnologie emergenti per le imprese. L’evento ideato e organizzato dal Centro di Competenza ARTES 4.0 si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 nell’Hub di ARTES 4.0, in Viale Rinaldo Piaggio 32, Pontedera (PI), e avrà come tema la Robotica Collaborativa.

ARTES OpenHouse è un format dinamico e interattivo, pensato per offrire alle aziende un’opportunità concreta di conoscere e sperimentare tecnologie innovative. L’obiettivo è creare un ponte tra il mondo della ricerca e quello dell’industria favorendo il trasferimento tecnologico attraverso il confronto tra esperti, imprese e professionisti.

Un’occasione per conoscere e sperimentare la Robotica Collaborativa

La Robotica Collaborativa è una delle tecnologie chiave per l’Industria 4.0 e 5.0, un settore in continua espansione che sta rivoluzionando i processi produttivi con l’integrazione di soluzioni avanzate. L’evento sarà articolato in tre momenti:

Open Talk : presentazione delle tecnologie e delle loro applicazioni

: presentazione delle tecnologie e delle loro applicazioni Business Panel : confronto diretto tra esperti, imprese e stakeholder

: confronto diretto tra esperti, imprese e stakeholder Aperitivo di Networking e demo pratiche delle soluzioni innovative presentate

Esperti e aziende protagonisti dell’incontro

Il secondo appuntamento di ARTES OpenHouse vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama della ricerca e dell’innovazione tecnologica:

Paolo Salaris , Docente del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa

, Docente del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa Francesca Cini , Software Developer di Prensilia

, Software Developer di Prensilia Sara Ciaffarà, Capoprogetto di THEIA di FT

Le soluzioni innovative in primo piano

Nel corso dell’evento saranno presentati progetti e applicazioni di Robotica Collaborativa sviluppati da università e aziende del network ARTES 4.0.

Università di Pisa : esplorerà le ultime tendenze della ricerca e i progetti dell’Ateneo

: esplorerà le ultime tendenze della ricerca e i progetti dell’Ateneo Prensilia : presenterà gripper antropomorfi collaborativi certificati, tool customizzati e servizi di integrazione per l’automazione avanzata

: presenterà gripper antropomorfi collaborativi certificati, tool customizzati e servizi di integrazione per l’automazione avanzata FT: metterà in mostra EV3D, un sistema avanzato di visione e controllo tridimensionale per l’industria, e la macchina autonoma per la carica del refrigerante nei circuiti frigoriferi, equipaggiata con un braccio robotico Cobot UR10

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta la registrazione al seguente link: http://openhouse.artes4.it/