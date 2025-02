Rubano un paio di occhiali a Firenze, arrestati due 18enni

La mattina del 12 febbraio 2025, i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza due 18enni tunisini per rapina impropria. I giovani hanno sottratto un paio di occhiali da sole esposti all’esterno di un negozio in via dell’Albero, ma sono stati sorpresi dal titolare, che hanno poi aggredito per garantirsi la fuga.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri che transitava in zona. Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari sono riusciti a bloccare i due, arrestandoli e recuperando la refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario. Fortunatamente, il commerciante non ha riportato ferite. Gli arrestati, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati condotti al carcere di Sollicciano, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze.