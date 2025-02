Ultima sfilata in arrivo per Mela Ridens a Empoli

Ultima sfilata in arrivo per Mela Ridens - Un altro Carnevale, la novità di Empoli dedicata alle maschere, ai travestimenti e alle arti di strada. Sabato 22 febbraio a partire dalle 15 sono attese famiglie e bambini per l'ultimo evento in maschera, prima del Martedì Grasso del 4 marzo con una novità.

Si parte alle 15 con il primo evento in calendario al Museo del Vetro: la caccia al tesoro MelaTrovo organizzata dai Musei di Empoli. La ricerca delle mele dipinte in giro per il centro storico farà appassionare i più piccoli. Per prenotazioni scrivere alla mail empolimusei@comune.empoli.fi.it

Dalle 15.30 partono gli eventi nel Giro d'Empoli. In piazza Farinata degli Uberti il laboratorio di circo ipotetico con MelaBusker, dove tutte le persone potranno conoscere e sperimentare il circo attraverso equilibrismi e giocoleria. In contemporanea, partendo sempre da piazza Farinata per fare il giro del centro, arriva la street percussion band Moruga Drum, dagli irresistibili ritmi brasiliani. Perché a Carnevale anche Empoli può travestirsi da Rio de Janeiro! E alle 16.30 sempre in piazza Farinata uno spettacolo viaggio nella fantasia con Baloons, ossia tanti palloncini dalle forme e dimensioni più disparate.

Alle 16 ritorna il Drum Circle in piazza Madonna della Quiete per MelaSuono: grandi e piccoli possono contribuire a realizzare una grande sinfonia di tamburi.

Per tutta la durata del Carnevale saranno presenti due postazioni MelaTrucco, con truccabimbi e facepainting in piazza delle Stoviglie e piazza Farinata degli Uberti.

Il corso in maschera partirà alle 17.30: la MelaParata in giro per le vie del Centro sarà un viaggio nel tempo e nello spazio, con le percussioni brasiliane dei Moruga Drum e il corteo storico della Compagnia di Sant'Andrea. Partenza e arrivo da Piazza Farinata degli Uberti MARTEDI' GRASSO - Per il tradizionale ultimo giorno di festa del Carnevale, al Cenacolo del Convento degli Agostiniani l'appuntamento è alle 17 con MelaSpasso: la Compagnia delle Mele vi aspetta, tutti quanti in maschera, per un pomeriggio di musica, spettacoli e magia.

Mela Ridens - Un altro Carnevale è un'iniziativa a cura del Comune di Empoli, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito della Festa della Toscana · Edizione 2024 “TOSCANA: terra di genio e di innovazione”. Coordinamento a cura di Canto Rovesciato APS, in collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio, Circolo Amatori Arti Figurative, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro storico, Compagnia di Sant’Andrea, CAM Empoli, IIS Virgilio di Empoli – Liceo Artistico, Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, Associazione Noi da Grandi, Empoli Mu6ei

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

