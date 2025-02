Vinci va dalle frazioni: la giunta in trasferta per dodici incontri

Dodici incontri, in altrettante località del territorio comunale. Dodici date, fra il 24 febbraio e il 2 aprile, per illustrare l’attività svolta nei primi otto mesi della giunta Vanni.

È il calendario stilato dall’amministrazione comunale, pronta a incontrare i cittadini e le cittadine di Vinci e delle sue frazioni per ragionare insieme di quello che è stato fatto finora, dell’attività di mandato da luglio a oggi e per capire meglio le esigenze della popolazione.

Si parte giovedì 27 febbraio, con il primo incontro alla Casa del Popolo dell’Apparita, con un ritmo serrato – praticamente per tutto il mese di marzo – fino all’ultimo incontro al circolo Arci di Faltognano di mercoledì 2 aprile, passando per le frazioni più popolose (Vitolini il 10 marzo, Sovigliana il 20, Spicchio il 28) o per i centri meno abitati, o ancora il Capoluogo (il 13 marzo).

In scaletta la situazione delle varie questioni allo stato attuale, con un focus preciso dedicato alla frazione ospitante, serata per serata.

“Penso sia importante in questo momento toccare le varie frazioni del territorio per informare i cittadini sul lavoro fatto in questi primi 8 mesi di mandato – afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci –, focalizzandosi sugli obiettivi raggiunti e su quelli pianificati. Sarà anche un'occasione per ascoltare i cittadini e le esigenze delle varie frazioni”.

Il programma completo degli incontri (tutti con inizio alle 21)

Apparita, Casa del Popolo, giovedì 27 febbraio

Piastrino, Casa del Popolo, lunedì 24 giovedì 28 febbraio

Sant’Amato, sede della Pro Loco, giovedì 6 marzo

S. Ansano, sede parrocchiale, venerdì 7 marzo

Vitolini, circolo Arci, lunedì 10 marzo

Vinci, Casa del Popolo, venerdì 14 marzo

Petroio, circolo Arci, lunedì 17 marzo

Sovigliana, circolo Arci, giovedì 20 marzo

Spicchio, circolo Arci, venerdì 28 marzo

Toiano, circolo Arci, lunedì 31 marzo

Faltognano, circolo Arci, mercoledì 2 aprile

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

