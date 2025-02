A Cerreto Guidi una conferenza di Emanuela Ferretti su Bernardo Buontalenti

Caratterizzato dal tema “Toscana: terra di genio e di innovazione” ed inserito nel calendario della “Festa della Toscana”, giunge a conclusione un interessante ciclo di incontri nella Biblioteca comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi.

Venerdì 21 febbraio, alle ore 21.15, la Professoressa Emanuela Ferretti terrà una conferenza su “Bernardo Buontalenti e le ville medicee. Architettura, storia e mito”.

Laureata in Architettura, Emanuela Ferretti è specializzata in Archeologia e Storia dell’Arte. Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica, svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Nel 2012-2013 è stata Fellow presso Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies. Ha compiuto numerosi studi sull’architettura nel Rinascimento, lavorando sulle dinamiche del cantiere storico, sulle tecniche costruttive, sulle acque e sull’opera di Michelangelo. Ha pubblicato su importanti riviste italiane e straniere, organizzato convegni e curato mostre, tra cui Michelangelo e il Novecento (Firenze, Casa Buonarroti, 2014).

L’incontro di venerdì 21 febbraio è organizzato dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi con il contributo della Regione Toscana - Consiglio regionale.

Fonte: Ufficio Stampa