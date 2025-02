Accoltellato fuori da centro accoglienza a Firenze, arrestato un 18enne

Un 18enne tunisino è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento di un connazionale avvenuto il 18 gennaio fuori da un centro di accoglienza in viale Corsica, a Firenze. L’aggressione sarebbe nata da una lite per futili motivi e si è conclusa con la vittima colpita al cuore, poi operata d’urgenza. Il fermo, eseguito l’11 febbraio dai carabinieri, è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la custodia in carcere. L’indagato è stato identificato grazie a testimonianze e video di sorveglianza.

Notizie correlate