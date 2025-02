Annullato dalla Cassazione il decreto di perquisizione per il giornalista Simone Innocenti

Annullato dalla Corte di Cassazione il decreto di perquisizione nei confronti del giornalista del Corriere Fiorentino Simone Innocenti, indagato dalla Procura di Firenze per concorso nella rivelazione del segreto d'ufficio per un articolo pubblicato il 17 maggio 2024, sul caso dell'allieva suicida alla scuola Marescialli. A renderlo noto è il presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci. La Suprema Corte non ha ancora depositato le motivazioni ma il 23 gennaio ha disposto la restituzione di quanto sequestrato al giornalista e il provvedimento, precisa Assostampa, è stato reso noto ieri sera 18 febbraio. Nell'ottobre scorso il Tribunale del Riesame aveva ritenuto legittima la perquisizione, avvenuta nel luglio 2024 sia nell'abitazione del giornalista che in redazione, a cui aveva fatto ricorso in Cassazione il legale di Innocenti ottenendo l'annullamento.

