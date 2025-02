ASEV: al via i nuovi corsi per lavoratori, aziende e professionisti

Da oltre 20 anni ASEV rappresenta un punto di riferimento per la formazione nel territorio toscano, offrendo percorsi qualificati per lo sviluppo delle competenze professionali e il rispetto degli obblighi normativi. Anche nei prossimi mesi, il catalogo formativo propone corsi tenuti da docenti esperti, con un approccio pratico e mirato a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro.

Le iscrizioni sono già aperte per i corsi in programma. Tra questi, il corso per Carrellista, con scadenza iscrizioni il 28 febbraio, rappresenta un’opportunità fondamentale per ottenere l’abilitazione alla guida del muletto attraverso un percorso formativo che include esercitazioni pratiche. Entro il 5 marzo, invece, è possibile iscriversi alla Formazione Piscine, un aggiornamento obbligatorio quinquennale o un corso di prima formazione rivolto a responsabili e addetti agli impianti tecnologici di piscine private ad uso pubblico, essenziale per strutture ricettive e agriturismi.

Nel mese di marzo partiranno i corsi HACCP, indispensabili per chi opera nella produzione, somministrazione e vendita di alimenti, e il corso per Fitosanitari Utilizzatori, destinato a chi utilizza prodotti fitosanitari e comprende sia il percorso per il rilascio del patentino sia l’aggiornamento periodico.

Ad aprile è previsto l’avvio del corso per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), un percorso obbligatorio per chi assume questo ruolo aziendale, con un focus approfondito sulla gestione della sicurezza e sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

A maggio prenderanno il via i corsi di Primo Soccorso, che uniscono teoria e pratica per affrontare situazioni di emergenza in azienda, e il corso di Antincendio, fondamentale per la gestione delle emergenze con prove pratiche di spegnimento e procedure di evacuazione. Sempre a maggio inizieranno le nuove edizioni della Formazione Lavoratori, obbligatoria per tutti i lavoratori in base al livello di rischio (basso, medio, alto).

A giugno si terranno i corsi di Formazione Preposto, pensati per chi coordina gruppi di lavoro con responsabilità diretta sulla sicurezza aziendale, mentre ad ottobre inizierà una nuova edizione di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), un percorso formativo dedicato a chi tutela la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Il catalogo completo dei corsi e le relative date di inizio sono disponibili sul sito www.asev.it. Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso la segreteria ASEV in Via delle Fiascaie 12, Empoli, dal lunedì al giovedì in orario 9:00 – 13:00 e 14:00 - 18:00 (venerdì 9:00 – 16:00), oppure contattare telefonicamente il numero 0571 76650.

Per ulteriori dettagli, è possibile scrivere a Valentina Sieni (v.sieni@asev.it) o Sara Bazzani (s.bazzani@asev.it).

