A bordo di un'auto rubata, inseguimento e incidente: denunciati due giovani. A bordo anche coltelli

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato un 20enne per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento a bordo di un'auto rubata, denunciandolo anche per porto abusivo di armi. Un minorenne, presunto complice, è stato denunciato per ricettazione.

Il 13 febbraio, gli agenti delle Volanti della Questura hanno individuato l'auto, rubata quella mattina a Grosseto, parcheggiata vicino agli impianti sportivi di Cerchiaia. All'interno del veicolo sono stati trovati 5 coltelli da cucina con lama di 20 cm.

Quando i due giovani sono saliti a bordo e ripartiti, i poliziotti hanno tentato di fermarli, ma il conducente ha aumentato la velocità, guidando contromano e superando auto incolonnate, mettendo in pericolo il traffico. Dopo 500 metri, il fuggitivo ha abbandonato l'auto senza inserire il freno a mano, causando un incidente con una Fiat Panda.

Gli agenti hanno subito bloccato il passeggero, mentre il conducente ha tentato la fuga a piedi, scavalcando una recinzione. Tuttavia, è stato intercettato dalla terza Volante in un campo e arrestato.

Il giorno successivo, il GIP di Siena ha convalidato l'arresto e disposto per il 20enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.