Fidanzati morti in Darsena, condannato giovane motociclista

È stato condannato a otto mesi con pena sospesa il giovane motociclista coinvolto nell'incidente a Viareggio in cui persero la vita Emma Genovali (20 anni) e Leonardo Brown (22 anni). Scatta anche la sospensione per otto mesi della patente.

Brown e Genovali, fidanzati, rimasero gravemente feriti e morirono in ospedale in momenti diversi. Erano in bici in Darsenal il 4 luglio 2023 e stavano andando al mare.

Il processo per l'accusa di omicidio stradale si è svolto con rito abbreviato al tribunale di Lucca, davanti al giudice Simone Silvestri. Il pm Antonio Mariotti aveva chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il giudice ha rimandato in sede civile la decisione sul risarcimento disponendo una provvisionale e le spese processuali a carico del condannato.

Il pm e le parti civili, in una nota, prediligono che venga imposto il limite di velocità di 30 km già a partire da via Coppino e da estendersi a tutta la Darsena.

