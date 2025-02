Cappella Rodocanacchi a La Catena, FI: "Il Comune la rilevi"

Forza Italia prende posizione sulla Cappella Rodocanacchi, chiedendo al Comune di rilevare la chiesetta finita recentemente all’asta, situata a La Catena in via Cavane.

La vicenda della cappella è stata recentemente resa nota da Silvia Biagioni, restauratrice e autrice della relazione storica e artistica per la vendita all’asta, stavolta per un prezzo relativamente accessibile, 35 mila Euro, dove si faceva riferimento alla struttura del 1868, un gioiello artistico, di pregio per la sua particolare forma semi-ottagonale. La chiesa ormai sconsacrata non è in buone condizioni, ma conserva ancora segni di numerosi stucchi e fregi a mosaico.

Forza Italia vuole mantenere la linea politica dichiarata nelle elezioni col suo programma elettorale, dove prometteva un impegno serio e costante nella tutela e nella valorizzazione storico-artistica del territorio.

“E’ un monumento storico d’interesse locale, un luogo simbolo per la piccola ma rilevante frazione de La Catena. Non possiamo perdere l’opportunità di salvarla dal degrado che avanza. La tutela del patrimonio storico artistico è e deve essere una priorità per il nostro territorio. Il Comune si attivi e rilevi la struttura, facendone un bel ritrovo per la frazione, restituendo un luogo vero di socialità e comunità, realizzando un giardino e una piazzetta negli spazi antistanti, magari riportandola in accordo con la Diocesi anche alle funzioni religiose - dichiarano da Forza Italia, che avverte - siamo pronti a presentare eventualmente anche atti d’indirizzo politico in consiglio comunale e a fare campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. Se ad interessarsi alla preservazione non fosse direttamente un soggetto privato o la Diocesi, lo sia almeno il Comune”.

