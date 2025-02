Carrara, aperte le iscrizioni per Rip.Auto: corso gratuito per addetti alla riparazione di veicoli

Sono aperte le iscrizioni per il corso 'Rip.A.uto: Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati', un'opportunità formativa completamente gratuita rivolta a disoccupati e inattivi. Il corso si terrà a Carrara presso Autocarrozzeria Autonoleggio Primula (Corso Carlo Rosselli, 29) e avrà una durata complessiva di 900 ore, suddivise tra formazione teorica, orientamento e stage presso aziende del settore. L'inizio delle lezioni è previsto per marzo 2025 e il percorso si concluderà a novembre dello stesso anno.

L'iniziativa, a cura dell’agenzia formativa Formatica in partnership con Over Tech Service Srl e C.A.P. Autolinee Scrl, è finanziata dalla Regione Toscana attraverso il PR FSE+ Toscana 2021-2027. Al termine del corso, i partecipanti conseguiranno una qualifica professionale di livello 3 EQF, riconosciuta a livello europeo, che consentirà loro di operare nel settore della manutenzione e riparazione di veicoli a motore, con particolare attenzione alle tecnologie meccaniche ed elettromeccaniche più avanzate.

Per accedere al corso è necessario essere disoccupati o inattivi in possesso di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale (3 EQF) o aver compiuto il diciottesimo anno di età. Per i cittadini non comunitari è richiesto un regolare permesso di e conoscenza della lingua italiana (almeno livello A2).

Il progetto prevede anche un rimborso per ciascun allievo pari a 3,50 euro orari fino a un massimo di 250 euro. Ogni corsista avrà diritto a buoni pasto e/o rimborsi per il vitto oltre che un sostegno economico per lo spostamento dalla propria abitazione alla sede didattica o laboratoriale.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 26 febbraio. Maggiori informazioni e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale di Formatica Scarl. Formatica è contattabile tramite telefono allo 050 580187 e via mail a info@formatica.it. Le domande possono essere inviate alla mail capece@formatica.it.

Fonte: Formatica Scarl - Ufficio Stampa

