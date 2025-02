Controlli all'aeroporto Galilei: nel 2024 scoperti 2,8 milioni non dichiarati e oltre un chilo di droga

Nel 2024, l’aeroporto “G. Galilei” di Pisa ha registrato oltre 5,5 milioni di passeggeri, con un incremento dell’8,6% rispetto all’anno precedente. Tra le destinazioni più frequentate figurano Londra, Tirana, Spagna, Francia, Polonia, Germania, Marrakesh e Casablanca.

L’aumento del traffico ha portato a un’intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con particolare attenzione a movimentazioni illecite di denaro, traffico di droga e contrabbando.

Controlli valutari e sequestri

Le operazioni hanno permesso di individuare 2,8 milioni di euro in valuta non dichiarata, con 102.003 euro sequestrati e 204 sanzioni per un totale di 81.033 euro. Il denaro veniva spesso nascosto nei bagagli, negli indumenti o nella fodera delle valigie. Tra i casi più rilevanti, due passeggeri provenienti da Danimarca e Spagna trasportavano rispettivamente 162.275 e 57.100 euro, subendo il sequestro del 50% della somma eccedente i 10.000 euro consentiti.

Sette viaggiatori recidivi, provenienti da Albania, Polonia, Lettonia e Regno Unito, sono stati nuovamente sorpresi con somme oltre il limite e sottoposti a sequestro amministrativo.

Traffico di droga

Una cittadina nigeriana, proveniente dal Belgio, è stata arrestata per traffico internazionale di droga mentre tentava di introdurre in Italia 1.250 grammi di eroina con la tecnica degli "ovulatori". Inoltre, sono stati segnalati 32 soggetti per uso personale e sequestrate diverse sostanze, tra cui 44 g di hashish, 33 g di marijuana, 20 ml di olio di hashish, LSD, ecstasy, foglie di coca e ketamina. Fondamentale è stato il supporto delle unità cinofile “Frazy” e “Delphy”.

Contrabbando e sottofatturazione

Nel 2024 sono stati sequestrati 80,4 kg di tabacco e comminate sanzioni per 545.100 euro. Inoltre, l’intensificazione dei controlli sulla sottofatturazione ha portato all’emissione di 384 verbali, contrastando la pratica di dichiarare valori inferiori per ridurre il carico fiscale.

Collaborazione ADM-Guardia di Finanza

I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia del Protocollo d’intesa tra ADM e Guardia di Finanza, siglato nell’aprile 2023, che ha migliorato lo scambio di informazioni e reso più efficienti le verifiche congiunte, contribuendo a rafforzare la sicurezza economica e doganale dell’aeroporto di Pisa.

Notizie correlate