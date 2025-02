Derubano un'anziana di 86 anni in un supermercato, denunciati due ventenni

Due giovani, un 26enne peruviano e un 20enne cubano, entrambi senza fissa dimora, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Il 22 novembre, in un supermercato di Sant’Anna a Lucca, hanno derubato un’anziana di 86 anni: mentre uno la distraeva con una domanda, l’altro le ha sottratto la borsa dal carrello, contenente documenti e 350 euro in contanti. La vittima si è accorta del furto solo alla cassa e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i responsabili, con precedenti simili, sono stati identificati e denunciati alla Procura di Lucca.

