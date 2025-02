Domenica 23 febbraio 46° 'Scarpinata empolese'. Modifiche al transito e alla sosta

Riflettori accesi sulla ‘46^ scarpinata empolese’ che si svolgerà domenica 23 febbraio 2025, dalle 7 alle 12 e interesserà alcune strade della città. La passeggiata ludico-motoria non competitiva è aperta a tutte e tutti. I chilometri sono come sempre: 2/6/12 e 18 chilometri.

Organizzata dalla A.S.D. Podistica Empolese (qui link all’evento), patrocinata dal Comune di Empoli, per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta.

Come cambiano transito e sosta

Dalle 23:00 del 22 febbraio alle 13:00 del 23 febbraio 2025, in via De Sanctis, su entrambi i lati tra i numeri civici 1 e 3, sarà vietata la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento dell'attività, ma solo per il tempo strettamente necessario. Inoltre, nel tratto di via De Sanctis tra l'intersezione con via Meucci e quella con via Bartoloni, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli indispensabili per l'attività, dei residenti, dei frontisti, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

In via del Puntone, tra l'intersezione con via De Sanctis e via Bucherelli, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento dell'attività, dei residenti, dei frontisti, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

Infine, in via Bucherelli, tra l'intersezione con via Del Puntone e via Meucci, sarà vietata la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli necessari per l'attività, ma solo per il tempo strettamente necessario, e sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento dell'attività, dei residenti, dei frontisti, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

