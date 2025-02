Vacanze toscane (con vino) per Fernandinho, ex campione del Manchester City

C'è un calciatore in giro per la Toscana che assaggia i vini pregiati. Si chiama Fernando Luiz Roza, è brasiliano e tutti lo conoscono come Fernandinho. Ex centrocampista, ha fatto le fortune dello Shakhtar Donetsk e del Manchester City, con cui si è imposto in Premier League; adesso è svincolato e si gode una vacanza nella nostra regione.

Come si nota dal profilo Facebook del giocatore, reduce dall'esperienza con l'Atletico Paranaense, in questi giorni si sta godendo i vini toscani. È stato dai Marchesi Antinori nel Chianti Classico a San Casciano in Val di Pesa, poi è stato al Castello di Nipozzano a Pelago e infine a Ornellaia in quel di Bolgheri (Castagneto Carducci).

Ha scattato molte foto tra le cantine toscane e ha messo a corredo sempre delle frasi brevi e semplici in italiano. E c'è chi sotto i post lo ha pregato di andare a giocare nell'Arezzo o nel Livorno. Per ora Fernandinho è svincolato, chi lo sa...