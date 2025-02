FI, congresso a Empoli: uscirà il nuovo segretario comunale

Il Congresso Comunale di Forza Italia è stato ufficialmente convocato per il prossimo sabato 22 febbraio, alle ore 15:00, presso il Palazzo Pretorio di Empoli - Piazza Farinata degli Uberti 32.

L’evento si presenta come un momento importante per il territorio, perché dal Congresso uscirà il nuovo Segretario Comunale che nei giorni successivi alla sua elezione lavorerà con gli iscritti per dare vita alla squadra che si vedrà immediatamente impegnata per la campagna elettorale in vista delle regionali del prossimo ottobre.

Saranno presenti il Consigliere e Segretario Regionale Marco Stella e il Segretario Provinciale Paolo Giovannini nonché gli esponenti di Forza Italia dell’Empolese Valdelsa.