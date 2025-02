"La radio nelle scuole", riparte il progetto di Radio associazione Valdelsa alle medie di Castelfiorentino

Nel mese di marzo l'associazione R.A.V., Radio associazione Valdelsa, riparte con il progetto "La radio nelle scuole" con le scuole medie di Castelfiorentino. Il progetto, spiegano dall'associazione, "si qualifica in modo adeguato come risposta ad esigenze educative in linea con le politiche di formazione dell'Unione Europea: l'intento è quello di fornire alle scuole e ai docenti strumenti e metodi per affrontare i temi della multimedialità, delle nuove tecnologie digitali e della comunicazione mediata. Le iniziative programmate sviluppano infatti temi della multimedialità e delle nuove tecnologie in una dimensione realizzativa, creativa, partecipativa, cooperativa, aperta all'Europa anche con il coinvolgimento delle scuole italiane all'estero e volta a rafforzare legami di solidarietà internazionale fra studenti e docenti di paesi in via di sviluppo".

Le azioni che vengono proposte, proseguono da Rav, "intendono da un lato favorire l'orientamento dei giovani nei confronti della cultura scientifica e tecnologica e dall'altro sviluppare capacità di lettura critica di messaggi mediatici per poter efficacemente esercitare una cittadinanza attiva". Le finalità di "La radio nelle scuole" sono: "Sottolineare il valore che il rapporto tra i giovani e la radio assume al fine di educarli ad un uso esperto e insieme consapevole, critico e creativo delle tecnologie, dai media tradizionali a quelli più evoluti". Il progetto si svolgerà nei giorni lunedì 3, martedì 4, giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025.