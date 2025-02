Ladri rubano in bar all'Isolotto di Firenze

La scorsa notte, intorno alle 2:30, un bar in via Attavante, nel quartiere Isolotto di Firenze, è stato svaligiato. Due ladri hanno forzato una finestra e rubato 200 euro dalla cassa, fuggendo subito dopo. Il titolare ha dato l’allarme dopo aver ricevuto una notifica sul cellulare. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne, e la polizia sta analizzando anche le immagini delle telecamere della zona per identificare i responsabili.

Notizie correlate