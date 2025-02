'L’Assaggiatrice di Hitler' conquista anche Milano

Dopo aver incantato il pubblico con una tournée iniziata a gennaio a Lastra a Signa e proseguita con grande riscontro in alto Italia, la Compagnia Teatro popolare d’arte arriva a Milano con "L’Assaggiatrice di Hitler", registrando numeri importanti al Teatro Carcano. Lo spettacolo, in scena dal 20 al 23 febbraio 2025, conferma l’attenzione e l’interesse del pubblico per questa intensa rappresentazione tratto dal romanzo "Le assaggiatrici" di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello 2018 e del Prix Jean-Monnet 2019.

Diretto da Sandro Mabellini, con drammaturgia firmata da Gianfranco Pedullà e dalla stessa Postorino, lo spettacolo vede protagoniste Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, accompagnate dalle suggestive musiche eseguite dal vivo dalla fisarmonicista Marlene Fuochi.

La messa in scena esplora con profondità e coinvolgimento il tema della complicità involontaria con il male e dell’istinto di sopravvivenza, raccontando la storia ispirata a Margot Wölk, una delle donne costrette ad assaggiare i pasti di Adolf Hitler per scongiurare il rischio di avvelenamento. Attraverso una regia evocativa che unisce suoni, luci e interpretazioni intense, lo spettacolo porta in scena un’esperienza teatrale potente e immersiva, capace di lasciare un segno nello spettatore.

L’attesa per il debutto milanese ha suscitato grande entusiasmo, lo spettacolo sta riscuotendo un ottimo successo al botteghino. Il successo dello spettacolo e la potenza della sua narrazione conquistano già il pubblico di Milano.

In occasione del debutto, giovedì 20 febbraio alle ore 17:00, il foyer del Teatro Carcano ospiterà un incontro con l’autrice Rosella Postorino, con Mabellini e Pedullà, moderato dalla giornalista Ira Rubini.

Fonte: Ufficio stampa

