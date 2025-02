Leggerissimo: "Buyers" di Aldemaro Toni

Come eravamo. Qualcuno si ricorderà i buyers, i compratori stranieri che venivano a Firenze negli anni del boom economico e contribuivano alla crescita di una città e di un movimento industriale e commerciale. "Buyers" è anche il titolo della racconta di racconti pubblicata da Edizioni dell'Erba e scritta dal fucecchiese Aldemaro Toni, direttore di Erba d'Arno.

I racconti affondano le radici in un tempo magico, dove tutto apparentemente sembrava più bello e florido: le vie degli artigiani, i palazzi che splendevano di luci differenti, un diverso interesse per la musica, la letteratura e la cultura in generale. E poi le storie d'amore, raccontate da Toni in maniera appassionata e appassionante.

Sono racconti che fanno volgere lo sguardo all'indietro, anche per come sono scritti: ricordano i "Gesti bianchi" di Gianni Clerici (conosciuto per il tennis, ma fine scrittore) e hanno quel sapore di film retrò da cui è difficile staccarsi. Interessante anche l'utilizzo di alcuni toscanismi - i bòzzi, per esempio - che non rallentano ma danno ritmo alla scrittura, facendola sentire più viva.

Titolo: Buyers - Racconti III

Autore: Aldemaro Toni

Casa editrice: Edizioni dell'Erba

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 160

Prezzo di copertina: 15 euro