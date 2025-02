Lotto, vinti 45mila euro in Valdarno

La fortuna bacia la Toscana con il Lotto nell'estrazione di martedì 18 febbraio. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 45mila euro a Figline e Incisa Valdarno (FI) grazie a un terno sulla ruota di Firenze. La vincita è stata centrata nel punto vendita di Via Irlanda. A questi si aggiungono oltre 9mila euro a Bibbona, in provincia di Livorno, presso un esercizio della Via Aurelia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 191,1 milioni da inizio anno.

Notizie correlate