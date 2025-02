L’Università di Pisa è fra i 200 atenei più influenti al mondo secondo la classifica THE World Reputation Rankings 2025. In tutto sono 13 le università italiane che sono rientrate nella graduatoria che comprende in totale 300 istituzioni da 38 paesi diversi. UniPi si è piazzata tra il 151° e il 200° posto preceduta dalla Sapienza di Roma, dall’Università di Bologna e dal Politecnico di Milano. Tra le altre italiane, nella stessa fascia di UniPi ci sono la Bocconi e l’Università di Padova e fra il 201-300esimo posto sono presenti l’Istituto Universitario Europeo, il Politecnico di Torino, la Scuola Normale Superiore e le Università di Firenze, Milano, Trento e Torino.

“Questa classifica conferma che l’Università di Pisa è riconosciuta nel mondo come una sede di alta qualità per la formazione accademica e la ricerca – sottolinea il Rettore Riccardo Zucchi - E’ un incoraggiamento per insistere nella strada di privilegiare la qualità e l’apertura al confronto internazionale".

La graduatoria THE World Reputation Rankings è basata su sondaggi per valutare reputazione e prestigio accademici a livello globale. Times Higher Education (conosciuto anche con le sue iniziali THE) è un periodico settimanale britannico con sede a Londra specializzato in notizie e approfondimenti sul mondo dell'università e dell'istruzione superiore. Dal 2004 redige classifiche per valutare le prestazioni universitarie sulla scena globale.

Fonte: Università di Pisa