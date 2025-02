Malore in aeroporto a Pisa, intervengono i farmacisti: "Preparazione e impegno civile"

Salvata da un grave malore una persona all'aeroporto di Pisa. È successo nei giorni scorsi vicino alla farmacia comunale che si trova nello scalo Galileo Galilei. Immediatamente intervenuto un farmacista, che con il defibrillatore ha prestato le prime cure alla persona prima dell'arrivo del medico dell'aeroporto. Intervenuta sul posto l'ambulanza, dal mezzo è scesa un'altra dipendente delle farmacie comunali di Pisa, volontaria della Misericordia.

In seguito all'episodio il presidente di Assofarm Luca Pieri ha sottolineato il ruolo della farmacia come "primo presidio sanitario sul territorio" e il "potenziale professionale" dei farmacisti. Espresso inoltre orgoglio per la "preparazione tecnica e l'impegno civile dei nostri farmacisti" dall'amministratore unico delle farmacie comunali di Pisa e vicepresidente di Assofarm Andrea Porcaro D'Ambrosio, che si è soffermato sull'impegno dell'azienda nell'investire "sia in dotazioni tecniche che in formazione, operazioni di cui non sempre si coglie il valore, fino al momento in cui, inaspettatamente, tutto ciò diventa drammaticamente necessario".

